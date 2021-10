Pela primeira vez no ano, Araxá não tem pacientes nos leitos clínicos COVID

Pela primeira vez no ano, a cidade não registrou nenhuma ocupação nos leitos clínicos destinados à COVID-19 (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) Araxá, pela primeira vez no ano, não registrou nenhuma ocupação nos leitos clínicos destinados à COVID-19. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico do município do Alto Paranaíba, na tarde desta terça-feira (5/10). Além dos pacientes locais, os leitos recebem, também, pessoas de outras sete cidades da microrregião.

Os bons números se refletem na ocupação dos leitos de UTI. Dos 12 disponíveis, apenas três estão ocupados, com duas internações de Araxá e uma de Ibiá. A taxa de ocupação é de 25%.

Nas últimas 24 horas, foram 17 novos casos confirmados e nenhum óbito registrado. Cerca de 185 pessoas se recuperam da doença em casa, com monitoramento diário da secretaria de Saúde.

Setembro foi o mês com menos óbitos no ano: três foram registrados. Em outubro, até o momento, apenas uma pessoa faleceu vítima da COVID no dia 1°/10.

Vacinação chega a adolescentes de 16 anos

Nesta quarta-feira (6/10), será a vez de adolescentes de 16 anos sem comorbidades receberem a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Araxá.

Para serem imunizados, os jovens devem estar na presença de um acompanhante adulto, e apresentar a cópia (xerox) do CPF, RG e comprovante de residência, além do cartão do SUS (se tiver) e do cartão de vacina.

A vacinação da faixa etária acontece exclusivamente no Sesc (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

2ª e 3ª dose

O município prossegue nesta quarta-feira com a aplicação da 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, também no Sesc. A imunização é de acordo com o agendamento no cartão de vacina ou doses em atraso.

Ainda amanhã, pessoas com alto grau de imunossupressão - que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias, receberão a 3ª aplicação (reforço). Esta imunização acontece na Unisa (Travessa Piauí, 35, São Geraldo).

Cronograma de vacinação - 6/10, das 8h às 16

1ª dose para adolescentes de 16 anos sem comorbidades – SESC

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e o Cartão de Vacina. A vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

2ª dose CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer de acordo com o cartão de vacina - SESC

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

1ª dose Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e de vacina (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e de vacina (se tiver) e cartão pré-natal.

3ª dose (dose adicional) para pacientes com alto grau de imunossupressão - UNISA

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver), cartão de vacina e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.