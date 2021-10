Acidente com carreta ainda fecha parte da Avenida Amazonas, em BH

Trânsito na Avenida Amazonas, no Bairro Madre Gertrudes, em BH, está complicado desde o início da manhã desta terça (5/10) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Quase 15 horas já se passaram, mas a Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, na altura do Bairro Madre Gertrudes, continua com problemas no trânsito. O problema tem como causa o tombamento de uma carreta com 29 toneladas de madeira, na manhã desta terça (5/10), por volta das 7h.Por volta das 20h, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) informou que o transbordo da carga continua no local, nas proximidades do Anel Rodoviário, na saída para Contagem, na Grande BH.O trânsito no local fluía em apenas uma faixa por volta das 20h, assim como foi durante todo o dia.Ninguém ficou ferido na ocorrência. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo tombou quando o motorista tentou fazer uma conversão à esquerda em direção ao Anel.Ele saiu de Sacramento, cidade mineira localizada na Região do Alto Paranaíba, e seguia para Santa Luzia, na Grande BH.