Acidente entre moto e ônibus deixa um morto na Avenida Amazonas, em BH

Acidente foi pouco depois do cruzamento com a Avenida Francisco Sá, na altura do Prado, Região Oeste de BH (foto: Reprodução/Google Street View)









A PM também ouviu uma testemunha que confirmou que o ônibus estava na direita, quando o motociclista, que estava na faixa do meio na via, tentou desviar do trânsito jogando para a direita e acabou colidindo com a lateral esquerda do coletivo, caindo em seguida.





Uma Unidade de Suporte Avançado do Samu esteve no local. A equipe tentou reanimar o motociclista, que morreu no local.





Por causa do acidente, duas faixas da Avenida Amazonas, no sentido bairro, tiveram que ser interditadas. O congestionamento chegou até a Praça Raul Soares, no Centro de BH, mas, às 17h40, a via na altura do Prado foi totalmente liberada. A linha do ônibus envolvido no acidente não foi divulgada.

Uma colisão entre moto e ônibus deixou um morto na tarde desta segunda-feira (30/8), na Avenida Amazonas, na altura do Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. O homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.