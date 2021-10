Trinta idosos são internados após surto de COVID-19 em asilo mineiro

O primeiro caso de COVID-19 registrado no asilo de Formiga foi o de um funcionário (foto: Reprodução/Google Street View)

Trinta idosos do Lar São Francisco de Assis, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas, estão internados após serem diagnosticados com COVID-19 . O balanço foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (6/10). Nenhum funcionário precisou de internação.