Asilo em Minas Gerais registra surto de COVID-19

Antes do surto, o asilo de Formiga havia registrado apenas um caso entre os internos (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga) Um surto de COVID-19 foi registrado no asilo São Francisco de Assis, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Dos 75 idosos, 35 foram diagnosticados com a doença, um deles morreu. Uma testagem em massa foi realizada, nesta quinta-feira (30/9), na instituição.



Hoje, 67 idosos foram testados pela Secretaria Municipal de Saúde e 29 tiveram resultado positivo. Seis estão internados na Santa Casa de Formiga.



Sete funcionários também foram diagnosticados com a doença. Antes, dois já tinham positivado, ambos estão curados. Outros quatro ainda aguardam o prazo necessário para fazerem o exame.

Medidas

Os colaboradores, incluindo os que ainda aguardam o teste, foram afastados das atividades. “Os idosos estão em uma ala isolada”, informou o presidente do asilo, Carlos Henrique Silva. Desde o início da pandemia, este é o único caso de surto na instituição.



“Me surpreendi muito com este surto porque tivemos apenas um caso em janeiro, logo após a aplicação da primeira dose da vacina”, lembrou.



Todos os idosos receberam as duas doses do imunizante contra a COVID-19. A dose de reforço seria aplicada na sexta-feira da semana passada. “Como surgiram os primeiros casos, decidimos não vacinar mais”, explicou. Nova data será agendada após a situação ser controlada.

Suporte

Com o afastamento de parte dos funcionários, a instituição está contando com o apoio da comunidade. Dois enfermeiros se voluntariaram para ajudar no suporte aos idosos. Um médico também irá auxiliar.



A Secretaria de Saúde está atuando com orientações e acompanhamento direto da Vigilância Epidemiológica e Sanitária. “No intuito de cumprir o protocolo assistencial de controle da COVID-19”, informou a diretora de Vigilância em Saúde, Poliana Lacerda. Profissionais de saúde foram cedidos pela prefeitura para prestar assistência direta aos internos.



A situação será atualizada semanalmente junto à SES e o local será monitorado até 42 dias após a data do último positivo.