COVID-19: Pouso Alegre vai aplicar dose de reforço em novos públicos

Pouso Alegre vacina profissionais da saúde, idosos e imunossuprimidos com a dose de reforço (foto: Walterson Rosa/MS)

Pouso Alegre aplica a dose de reforço contra a COVID-19 em profissionais da saúde, idosos e imunossuprimidos a partir desta quinta-feira (7/10). A vacinação acontece em cinco postos de saúde da cidade.

No site da prefeitura , é possível verificar a lista de doenças consideradas imunossupressoras (clique AQUI ). A prefeitura destaca que essas pessoas devem apresentar relatório que comprove a condição.



A vacinação desses grupos acontece entre quinta-feira (7/10) e sexta-feira (8/10), das 13h às 19h, nos postos de saúde do Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Pão de Açúcar. No Puericultura, o atendimento é das 8h às 19h. Já no sábado a vacina será aplicada, das 8h às 16h, nos mesmos postos, exceto no do São João.



Para todos os públicos é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Vacinação de adolescentes

Pouso Alegre recebe nessa semana mais uma remessa de vacinas contra a COVID-19. São 1.425 doses da AstraZeneca para aplicação da segunda dose e 3.210 da Pfizer para aplicação da dose de reforço. Porém, a orientação do Governo de Minas é que a dose de reforço seja destinada aos profissionais da saúde e idosos.



Por esse motivo, a vacinação de adolescentes permanece na faixa etária de 16 anos. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, afirmou que aguarda o envio de um novo lote para vacinar pessoas com menos de 16 anos.



“Quero esclarecer as mães que nós não estamos descendo na idade dos nossos adolescentes porque não recebemos as doses indicadas a eles. Tão logo cheguem, nós vamos fazer 15, 14, 13 e 12 anos. Mas, até agora, Pouso Alegre não recebeu essas doses”, explica o prefeito.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)