BH: ônibus da Buser atrasa e passageiros esperam até a madrugada por viagem

Passageiros esperavam sem receber nenhuma informação da empresa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O que era para ser um momento de diversão no feriado prolongado se tornou dor de cabeça para passageiros da Buser que pretendiam ir de Belo Horizonte para Marataízes, no litoral capixaba, na noite dessa sexta-feira (8/10). O ônibus fornecido pelo aplicativo, previsto para chegar às 21h no Terminal JK, na Região Centro-Sul da capital, não apareceu no horário combinado. A espera só terminou na madrugada. A situação fez com que alguns viajantes desistissem e resolvessem voltar para a casa.

Para suprir a falha, a empresa enviou dois coletivos nas primeiras horas deste sábado. Segundo a Buser, o primeiro ônibus, que "resgatou" alguns dos passageiros, estacionou no terminal por volta de 1h. Perto das 4h, outro veículo chegou. A confusão é atribuída a um acidente no percurso rumo à capital mineira, que teria feito o ônibus original atrasar.

Ao portal G1, uma das passageiras contou ter desembolsado mais de R$ 200 pelas passagens de ida e volta para duas pessoas.

Depois do primeiro ônibus-reserva, algumas pessoas resolveram ir embora. Segundo a Buser, o coletivo que estava atrasado, chegou poucas horas antes do sol nascer e ainda passou por outros pontos de embarque. Mais passageiros não foram encontrados e o veículo seguiu viagem. Os prejudicados terão as despesas reembolsadas.

Mais problemas

A sexta-feira foi de dificuldades para outras pessoas que escolheram viajar com a Buser. Quatro clientes que queriam ir de BH para Campinas não puderam ser colocados no ônibus enviado pela empresa.

O veículo original apresentou uma falha mecânica e precisou ser substituído. Sem vagas suficientes para os 59 passageiros que haviam efetuado reserva, a Buser os orientou a embarcar na Rodoviária Israel Pinheiro, no Centro de BH. O caso foi revelado pelo "BHAZ" e confirmado pelo Estado de Minas junto ao aplicativo.

O grupo afetado pelos problemas que comprometeram a viagem rumo ao estado de São Paulo também vão ser ressarcidos.

Nota da Buser sobre o atraso do ônibus para Marataízes

A Buser esclarece que conseguiu embarcar parte do passageiros com destino a Marataízes, apesar do atraso, em ônibus-reserva diferentes.





A empresa também confirma que o ônibus alocado inicialmente pra essa viagem chegou a passar por 3 pontos de embarque da Buser em BH, incluindo o JK, mas não localizou os passageiros, depois das 4h da manhã, ficando à disposição caso ainda tivesse algum cliente sem embarcar. Isso foi confirmado por nosso sistema de telemetria, inclusive.





Lamentamos novamente a situação e caso tenha ocorrido possível desencontro. Continuamos em contato com os usuários para reembolso da viagem e de outras despesas envolvidas. A plataforma também irá oferecer uma viagem de cortesia a todos os passageiros que foram afetados de alguma forma.