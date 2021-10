Casas destelhadas, falta de luz e mais: temporal provoca estragos em Frutal

Em uma das casas, moradores tiveram que improvisar a instalação de uma lona para minimizar o estrago no telhado (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)





Uma casa foi destelhada na Avenida Vicente de Eulálio Oliveira. Em um outro imóvel atingido pela chuva, o telhado também sofreu bastante. Os moradores tiveram que improvisar com a instalação de uma lona de plástico.





Já na Rua Euclides da Cunha, um carro foi atingido por uma árvore que caiu. Os bombeiros atuaram no corte dos galhos. Por sorte, ninguém estava no veículo.





Empresa teve teto arrancado (foto: CBMMG)





A rede elétrica também foi afetada. Alguns bairros da cidade tiveram registros de falta de energia por causa do rompimento de cabos.









Carro foi atingido por árvore (foto: CBMMG)

Neste domingo (10/10), de acordo com o Climatempo, Frutal terá sol entre nuvens, com chuvas concentradas na parte da tarde e da noite. A máxima na região deve chegar aos 26ºC, enquanto a mínima deve ficar em 18ºC.

O temporal que atingiu Frutal, no Triângulo Mineiro, no fim da tarde desse sábado (9/10), causou prejuízo aos moradores da cidade. Isso porque a chuva forte destelhou casas, prejudicou estruturas e causou a queda de uma árvore em cima de um carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido em nenhuma das situações.- Leia: BH vai ter domingo inteiro de chuva e frio