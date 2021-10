Bombeiros libertam mulher de ferragens após batida de frente com caminhão

Bombeiros precisaram abrir caminho pelo aço retorcido do carro para resgatar a mulher ferida (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma forte colisão frontal entre um caminhão e um Ford Fiesta deixou uma mulher ferida, presa às ferragens do próprio carro, na rodovia BR-267, em Bom Jardim de Minas, na Zona da Mata mineira. O acidente ocorreu por volta de 9h50 de sábado (9/10) e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para que a ferida fosse removida.





Carro ficou atravessado na pista e caminhão saiu para fora do asfalto após a batida (foto: CBMMG/Divulgação)

De acordo com informações do CBMMG, a mulher de 28 anos estava conduzindo um Ford Fiesta com placa de Juiz de Fora e bateu de frente em um caminhão Volkswagem que seguia em sentido oposto. Tem chovido na região e o ponto do acidente é uma curva fechada. O asfalto estava molhado.O choque foi tão violento que a lataria do veículo de passeio, bem como sua parte dianteira, ficaram retorcidos, encarcerando a mulher no aço deformado. Ao chegarem para o socorro, os bombeiros identificaram que a motorista estava consciente, mas presa, com fraturas expostas nas duas pernas e no braço esquerdo.O veículo de passeio ficou atravessado e bloqueou uma das pistas - por isso, foi necessário o bloqueio da via para o atendimento."Com a utilização de equipamentos e técnicas de salvamento, a vítima foi socorrida e retirada das ferragens. Com apoio da equipe do Samu a vítima foi conduzida para unidade hospitalar. O condutor do caminhão, de 41 anos, não apresentava nenhuma lesão aparente", informou o CBMMG.





Mais acidente



Um capotamento deixou um homem ferido em Caeté, na Grande BH, na manhã deste domingo (10/10), na rodovia MGC-262. O acidente ocorreu poucos metros depois da portaria de acesso à mineradora AngloGold Ashanti.





Carro foi parar capotado na vala da drenagem da rodovia após sair da pista (foto: BHnoQAP)

O local se trata de uma curva fechada e forte declive e também chove na região. O motorista é um homem de idade não informada que perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O automóvel parou de cabeça para baixo dentro de uma vala do sistema de drenagem da estrada.Ele foi removido do veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo local e apresentava apenas escoriações.