Casal morre em batida de frente com caminhão, na Zona da Mata

Veículo de passeio ficou inteiramente destruído após o choque frontal com um caminhão (foto: CBMMG/Divulgação)

Um casal morreu, o motorista CDS, de 44 anos, e a mulher RPOS, de 28, em decorrência de um acidente entre um caminhão e o veículo em que estavam, um Honda Fit, placa KYM 0602, ocorrido no quilômetro 117 da BR-267, na altura do Bairro Igrejinha, próximo à entrada de Humaitá, na Zona da Mata.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar os corpos das vítimas, que ficaram presos às ferragens do veículo de passeio.

O motorista do caminhão, nada sofreu. Ele estava fora do veículo quando da chegada dos bombeiros e não soube explicar o que aconteceu. O veículo de passeio ficou inteiramente irreconhecível, por estar todo destruído.