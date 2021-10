BH registra a menor temperatura máxima do ano: 19,5º C

Para terça, a expectativa é de céu parcialmente nublado com chuvas concentradas no início da manhã (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press )

Segundo o meteorologista, a culpa é de uma frente fria estacionária que paira sobre Minas, alimentada por um corredor de umidade vindo da Amazônia.





De quarta (13/10) a domingo, (17/10), o sol volta aparecer, com pancadas de chuva à tarde e temperaturas mais altas, mas abaixo dos 30°C.

Os termômetros marcaram a menor máxima do ano na capital mineira nesta segunda-feira (11/10): 19,5ºC na Estação da Pampulha. A informação é do meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.A mínima foi de 17,3ºC, também na Estação da Pampulha. ''Nos dias nublados, temos pouca variação entre a máxima e a mínima'', explica o especialista.E a previsão para amanhã, dia em que é celebrado o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, não é muito diferente de hoje: chuva fina durante o dia todo, com mínima de 14ºC e máxima de 20ºC.Confira a máxima para cada dia:Terça-feira (12/10) - máxima de 20°CQuarta-feira (13/10) - máxima de 24°CQuinta-feira (14/10) - máxima de 28°CSexta-feira (15/10) - máxima de 28°CEnquanto os fãs do calor brigam com os adeptos do friozinho, a notícia que agrada a todos: com esse tempo nublado, a umidade em BH hoje está na de 80%, longe do índice inferior a 60% prejudicial à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).