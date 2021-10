Chuva em Uberaba ajuda a desligar transposição de rio e suspender manobra

Situação deste momento da barragem de captação da Codau no Rio Uberaba (foto: Codau/Divulgação) Sem provocar enchentes e alagamentos, as chuvas do último final de semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, contribuíram para que a transposição do Rio Claro fosse desligada e para a suspensão, neste domingo (10/9), das manobras de abertura e fechamento dos Centros de Reservação, que estavam programadas para hoje (11/10) e o feriado de amanhã (12/10).

“Com isto, o sistema de transposição de bacia do rio Claro foi desligado, mas, a estrutura continuará montada, caso seja necessário acionar novamente os motores da transposição”, informou a Codau.

Com relação à suspensão das manobras de abertura e fechamento dos Centros de Reservação, a Codau explicou que foi possível porque dois fatores estabilizaram as reservas dos 11 Centros de Reservação, ou seja, o tempo chuvoso, que reduziu o consumo de água e o volume extra do Rio Uberaba.

“Por isso, os CRs seguem totalmente abertos nesta segunda-feira (11) e a tendência para os próximos dias é que permaneçam assim”, finaliza nota da companhia.

Previsão para Uberaba

De acordo com Instituto Clima Tempo, há 90% de probabilidade de chuva na cidade nesta segunda-feira, que deve permanecer com tempo nublado e possibiliade de chuva a qualquer hora. Para amanhã (12/10), também há 90% de chances de chover em Uberaba durante o dia e à noite.

Já na quarta (13/10), as chances de chuva caem para 80% com previsão de pancadas à tarde e à noite.

Na quinta-feira (14/10), ainda conforme o Clima Tempo, as chances de chover no município voltam para 90% e também com pancadas à tarde e à noite.





E na sexta-feira (15/10), a probabilidade de chuva é de 67% e a qualquer hora do dia.