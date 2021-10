Tempestade de granizo pode atingir quase 60 cidades de Minas, alerta Inmet

Tempestade de granizo pode atingir Minas nesta terça (12/10): em 2018, causou estragos em Simão Pereira, na Zona da Mata (foto) (foto: Reprodução/WhatsApp) veja a lista abaixo ) devem ficar atentos até, pelo menos, a madrugada de amanhã, mais precisamente às 3h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nova alerta nesta terça-feira (12/10) para avisar sobre o risco de tempestade de granizo em mais de 50 municípios mineiros. Os moradores dessas cidades () devem ficar atentos até, pelo menos, a madrugada de amanhã, mais precisamente às 3h.

"Inmet publica aviso iniciando em: 12/10/2021 10:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos", afirma o instituto de meteorologia.

O alerta é válido, principalmente, para as cidades do Alto Paranaíba. Frutal, no Triângulo, que sofreu com quedas de árvores e alagamentos , saiu do Estado de alerta.

Perigo pela sequência de chuva

Ainda que essa tempestade tenha menor intensidade do que a prevista para os dois últimos dias , o solo já encharcado e os danos que foram registrados até o momento podem aumentar.

Porém, a frente fria também pode causar outros problemas nas demais regiões de Minas.

O Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri permanecem em atenção por causa do acumulado de chuvas, que podem chegar aos 50mm nas próximas horas.

Apesar disso, cidades como Ataléia, Carlos Chagas, Nanuque e Teófilo Otoni têm baixo risco de deslizamentos, segundo o órgão de meteorologia.

Essas regiões, mais o Norte de Minas, podem ainda registrar tempestades até a próxima madrugada com índices que também podem chegar a 50mm, com vendavais de até 60km/h

Saiba quais cidades estão em alerta para granizo