Feriado terá céu encoberto, com tendência de chuva em BH e em todo o estado

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Apesar do céu ter descarregado um pouco ontem e o feriado de 12 de outubro ter amanhecido com alguns raios de sol, a tendência é de chuva em Belo Horizonte.De acordo com o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve prevalecer na capital céu encoberto ao longo de toda a terça-feira. A temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 13,5 graus, e a máxima não deve passar dos 20 graus.Em Minas Gerais o céu também permanece encoberto e com tendência de chuva, mas com volume menor. Apenas as Regiões Leste e Norte devem registrar chuva mais forte.A temperatura mínima no estado foi de 10,5 graus em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. A máxima prevista é de 33 graus na Região do Triângulo Mineiro.