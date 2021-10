Risco geológico: BH tem alerta para possibilidade de deslizamentos

Na foto, deslizamento na Vila São Francisco, no Bairro Carlos Prates (foto: 12/02/2020 - Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Coloque calha no telhado da sua casa. %u2800

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água. %u2800

Não jogue lixo ou entulho na encosta. %u2800

Não despeje esgoto nos barrancos. %u2800

Não faça queimadas. %u2800%u2800

Trinca nas paredes. %u2800

Água empoçando no quintal. %u2800

Portas e janelas emperrando. %u2800

Rachaduras no solo. %u2800

Água minando da base do barranco. %u2800

Inclinação de poste ou árvores.

Devido às chuvas nas últimas 48 horas, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para risco geológico na noite desta segunda-feira (11/10).De acordo com o órgão. existe a possibilidade de risco geológico moderado em Belo Horizonte até 23h de terça-feira (12/10). Sendo assim, recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, deslizamentos e sinais construtivos. Veja abaixo as orientações.Recomendações:Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Alerta

A capital mineira ainda está sob alerta de chuvas. A Defesa Civil divulgou a recomendação para que belo-horizontinos tivessem atenção à chuva, acompanhada de ventos de 50 km/h e de um volume de até 50 mm em menos de 24h. O alerta é válido até amanhã às 8h.

O atual período chuvoso, que se iniciou justamente em outubro, começou com intensidade neste ano. A média climatológica é de 104,7 mm e, de acordo com a Defesa Civil, a Região Noroeste já acumulou 134.4 milímetros de chuva. Ou seja, 128,4% do esperado. Em seguida, está a Região do Barreiro com 104.6 milímetros (99.9%), a Região da Pampulha com 97.6 milímetros (93,2%) e a Região Centro-Sul com 89.5 milímetros (85,5%). Os números foram atualizados às 18h25 de hoje.



Acumulado de chuva (mm) no mês de outubro até às 18h25:

Barreiro: 104.6 (99.9%)

Centro Sul: 89.5 (85.5%)

Leste: 87.2 (83.3%)

Nordeste: 75.4 (72.0%)

Noroeste: 134.4 (128.4%)

Norte: 50.6 (48.3%)

Oeste: 101.0 (96.5%)

Pampulha: 97.6 (93.2%)

Venda Nova: 79.8 (76.2%)

Média Climatológica Outubro: 104,7mm.Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte