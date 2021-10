Chuva: Região Nordeste de BH já superou média histórica para outubro

A Região Centro-Sul registrou maior precipitação nesta segunda: 27,4 milímetros (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Acumulado de chuva (mm) no mês de outubro até às 18h25:





Barreiro: 104.6 (99.9%)

Centro Sul: 89.5 (85.5%)

Leste: 87.2 (83.3%)

Nordeste: 75.4 (72.0%)

Noroeste: 134.4 (128.4%)

Norte: 50.6 (48.3%)

Oeste: 101.0 (96.5%)

Pampulha: 97.6 (93.2%)

Venda Nova: 79.8 (76.2%)





Média Climatológica outubro: 104,7mm.

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Acumulado de chuva (mm) desta segunda-feira até às 18h00:





Barreiro: 20,8 (19,9%)

Centro Sul: 27,4 (26,2%)

Leste: 22,6 (21,6%)

Nordeste: 17,4 (16,6%)

Noroeste: 16,2 (15,5%)

Norte: 12,2 (11,7%)

Oeste: 20,2 (19,3%)

Pampulha: 19,2 (18,3%)

Venda Nova: 12,8 (12,2%)













Recomendações durante a chuva Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. A capital mineira ainda está sob alerta de chuvas. A Defesa Civil divulgou a recomendação para que belo-horizontinos tivessem atenção à chuva, acompanhada de ventos de 50 km/h e de um volume de até 50 mm em menos de 24h. O alerta é válido até amanhã às 8h.

O atual período chuvoso de Belo Horizonte, que se iniciou justamente em outubro, começou com intensidade neste ano. A média climatológica é de 104,7 mm e, de acordo com a Defesa Civil, a Região Noroeste já acumulou 134.4 milímetros de chuva. Ou seja, 128,4% do esperado. Em seguida, está a Região do Barreiro com 104.6 milímetros (99.9%), a Região da Pampulha com 97.6 milímetros (93,2%) e a Região Centro-Sul com 89.5 milímetros (85,5%). Os números foram atualizados às 18h25 de hoje.Nesta segunda-feira, foi a Região Centro-Sul que registrou maior precipitação: 27,4 (26,2%). Apesar do grande volume de chuvas, não houve ocorrências graves na cidade.Hoje, os bombeiros receberam 22 chamadas referentes ao corte de árvores em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.Portanto, a temporada de precipitação já causou estragos pela capital mineira, em especial na Região Centro-Sul, onde foi filmado até mesmo um rato navegando em cima de um colchão durante um alagamento.Mas, até hoje, não foi registrado nenhum óbito ou mesmo ferimento em decorrência da água.