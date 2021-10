BH pode ter pancadas de chuva até a manhã desta sexta

Chuva deve atingir BH até a manhã desta sexta (15/10), informa a Defesa Civil (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 25/10/2020)

A Defesa Civil de BH expediu novo alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte. O aviso vale até a manhã desta sexta-feira (15/10), mais precisamente até as 8h. O índice de pluviosidade deve ser de até 30 milímetros, com ventos em torno de 50 quilômetros por hora.Segundo a Defesa Civil, as orientações para o morador durante as pancadas de chuva esperadas são as mesmas de sempre: evitar áreas com histórico de inundação, se afastar das árvores e atenção especial para áreas de encostas e morros.O órgão também indica que pais e responsáveis não permitam que crianças brinquem na água da chuva, justamente pela possibilidade da enxurrada e dos córregos carregarem doenças, além do risco de afogamento.Outra dica é manter a distância de cabos elétricos rompidos. Caso veja um deles, ligue para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).Os moradores também precisam ficar de olho no surgimento de fendas, depressões no terreno ou rachaduras. Caso algo semelhante aconteça, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199.Em caso de raios, o morador não deve permanecer em áreas abertas e altas e não usar equipamentos elétricos.