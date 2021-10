BH tem menor transmissão do coronavírus em mais de um mês

Transmissão do coronavírus está em queda em BH nos últimos balanços (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 12/10/2021)

Belo Horizonte registrou, nesta quinta (14/10), a menor transmissão do novo coronavírus na cidade desde 10 de setembro. O índice caiu de 0,9 para 0,89 e permanece na zona controlada da escala de risco, conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura.

Leitos

No patamar atual, 89 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos na capital mineira, em média. Esse é o quarto levantamento seguido com o RT no nível menos grave.Por outro lado, o total de mortes pela COVID-19 aumentou em 40 em Belo Horizonte nesta quinta, o maior crescimento desde 21 de junho.Vale lembrar que nem todas essas vidas foram perdidas, necessariamente, nas últimas 24 horas. Isso porque a prefeitura demora um tempo indeterminado para definir se uma morte aconteceu ou não em decorrência da COVID-19.Agora, BH soma 6.864 óbitos no total: 124 registrados neste mês de outubro. O número de casos aumentou em 256, chegando a 286.057: 1.536 pessoas em acompanhamento e 277.657 recuperados.

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

A ocupação dos leitos de UTI aumentou em BH nesta quinta em comparação a essa quarta (13/10): de 41,5% para 43,6%, conforme o balanço da prefeitura. Ainda assim, o indicador permanece no patamar de controle desde 26 de agosto: 34 balanços em sequência.

Na área menos grave desde 26 de julho, a 57 boletins consecutivos, a taxa de uso das enfermarias recuou na cidade em relação ao levantamento anterior: de 38,4% para 38,2%.

Vacinação

BH registrou mais 20.669 aplicações de vacinas contra a doença nesta sexta: 3.488 de primeira dose, 10.451 de segunda e 6.730 de reforço. Não houve desempenho de injeções da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de performance única.



Agora, a capital mineira registra 2.077.809 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.399.427 com a segunda, 59.641 com a Janssen e 73.729 de reforço.

