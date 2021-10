COVID-19: Minas tem 61% dos municípios sem mortes e UTIs com sobra de vagas

Com o avanço da campanha de vacinação, o cenário pandêmico em Minas vem melhorando sistematicamente (foto: Gil Leonardi/Agência Minas)









Em 7 de outubro, eram 500 cidades neste patamar. O cenário também é positivo no sistema de saúde do estado. Segundo Baccheretti, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) se mantém abaixo de 25% pelo mesmo período.





“Não temos nenhuma pressão no sistema de saúde, temos vagas sobrando nos hospitais do estado. O vírus está circulando cada vez menos", destacou o gestor.



Máscaras

Diante da queda sistemática dos indicadores, o governo cogita flexibilizar o uso de máscaras em lugares abertos em novembro deste ano.





"Nossa expectativa é no final do mês que vem, de novembro, a gente já conseguir este dado e uma circulação baixa do vírus. Estamos com uma circulação baixa do vírus. A gente alcançando a imunidade de rebanho, olhando para outros países, vê isso como possível", disse Baccheretti esta manhã, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, em Belo Horizonte.

A pandemia de COVID-19 segue dando sinais de arrefecimento em Minas Gerais. Dos 853 municípios mineiros, 523, seja, 61%, não registram mortes pela doença há mais de um mês.