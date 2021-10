'Não está na hora', diz secretário de MG sobre desobrigação de máscaras

O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti comentou, nesta quinta-feira (14/10), a possibilidade de liberar os mineiros do uso de máscaras sanitárias em locais abertos.O gestor foi enfático ao dizer que o equipamento - exigido pelo poder público desde março de 2020, com o início da pandemia de COVID-19 - ainda é imprescindível. Ele admitiu, contudo, que a pasta cogita flexibilizar o uso do item partir de novembro deste ano.

"Quando eu falo sobre a desobrigação do uso de máscara, me refiro a locais abertos e arejados, como ruas, praças e parques. A gente sempre tem que olhar para outros países que já passaram por isso. E quando eles passaram por isso? Quando alcançaram a imunidade de rebanho, 70%, 80%. Nossa expectativa é no final do mês que vem, de novembro, a gente já conseguir este dado e uma circulação baixa do vírus. Estamos com uma circulação baixa do vírus. A gente alcançando a imunidade de rebanho, olhando para outros países, vê isso como possível", disse Baccheretti, durante entrevista coletiva na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, em Belo Horizonte.