COVID: média diária de novos casos na semana tem queda em 12 regiões de MG

Pesquisa aponta para queda significativa em 12 das 14 regiões de Minas, em relação ao número de casos da COVID-19 no Estado. (foto: foto: Unifal/Divulgação) A média diária de novos casos da COVID-19 na semana teve queda em 12 das 14 regiões de Minas Gerais. Segundo a pesquisa semanal da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), publicada nesta terça-feira (12/10), essas taxas foram as menores de 2021.

A região permaneceu em queda, indo de 9,1 para 6,8 – a média geral para o Estado também registrou diminuição, indo de 27,5 para 27.

Com exceção das regiões Noroeste e Triângulo Sul, todas as regiões mineiras, assim como o Estado, tiveram as menores taxas semanais de incidência em novos casos de 2021.

Minas iniciou a semana do dia 11/10 com queda na tendência de novos casos. A média diária na semana registrou 1565 – a tendência de novos óbitos permaneceu em estabilidade, com média de 41 mortes.

Em internações, Minas Gerais passou de diminuição para crescimento: a média móvel foi de 171 pessoas internadas na semana anterior para 235 nesta segunda, dia 11 – o Leste, Leste Sul, Oeste, Triângulo Norte e Triângulo Sul tiveram grande aumento neste índice, passando de diminuição ou estabilidade, para crescimento.

Professor e coordenador do curso da Unifal, Sinézio Inácio da Silva explica que pelo critério do crescimento da média móvel e pela taxa de incidência semanal, é possível observar que há um controle de novos casos relacionados à pandemia da COVID-19.

“Mas o mesmo ritmo de diminuição não se observa em internações e óbitos. Isso está relacionado ao fato de que praticamente ainda metade da população não tomou a segunda dose. E diante do delta a proteção mais efetiva só é obtida com a segunda e mesmo assim chega ser menor do que a obtida contra as variantes iniciais, a partir das quais a vacina foi feita”, explica.

Segundo Sinézio, a vulnerabilidade pelo decaimento da proteção entre os idosos e imunocomprometidos já é vidente e por isso, precisam ele alerta que a dose de reforço precisa ser aplicada.

“Além disso, esse segmento já responde mais fracamente às vacinas, é natural, e foram vacinados majoritariamente com a coronavac que, dentre as vacinas usadas no Brasil, é a que produz menor resposta contra a variante Delta”, afirma o pesquisador, que reitera que a vacina Coronavac foi fundamental para reduzir muito a mortalidade entre os idosos e diminuir casos quando começou a ser usada.