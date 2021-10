Governo de Minas libera ocupação total de salas de aula

Espaço entre as carteiras nas escolas estaduais de Minas foi reduzido de um metro para 90 centímetros (foto: Gil Leonardi/Agência Minas)

O governo de Minas liberou nesta quinta-feira (14/10) a ocupação total nas salas de aula em todo o estado. Anteriormente, era permitido somente 50% da ocupação, medida adotada por conta da pandemia de COVID-19.









Secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti afirmou nesta quarta que o próximo passo será diminuir este distanciamento para, posteriormente, as salas estarem com todos os alunos ao mesmo tempo.





Outras atualizações são: retorno do uso de objetos compartilhados (computadores, tablets e eletrônicos) e fim da chamada "quarentena de livros" (uso normal de livros e empréstimos sem necessidade de aguardar cinco dias para novo empréstimo).





A atualização se dá por conta da melhora dos principais indicadores de casos da pandemia de COVID-19 em Minas Gerais - vacinação, taxa de incidência do coronavírus, hospitalização e óbitos mesmo após a liberação de aulas presenciais.



A boa adesão de escolas públicas e privadas às orientações do governo estadual e benefícios no retorno escolar para desenvolvimento de crianças e adolescentes são outros motivos, segundo o governo de Minas, para a adoção destas novas medidas.





De acordo com dados divulgados nesta quinta pelo governo estadual, Minas Gerais soma 21612611 casos de COVID-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Desses diagnósticos, 1860 foram nas últimas 24 horas. O número de mortes por causa do coronavírus entre essa quarta e esta quinta em solo mineiro foi de 28, e o total é de 20.961.