População de Capelinha reprova retorno das aulas presenciais na cidade

Consulta pública em Capelinha apoia que a volta às aulas presenciais aconteça apenas no ano que vem (foto: Sérgio Mourão/Prefeitura de Capelinha)

Se dependese apenas dos moradores de Capelinha, cidade de 38 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha, as aulas presenciais só voltariam no ano que vem. É o que aponta o resultado de uma consulta pública realizada desde o começo do mês pela prefeitura da cidade, e que teve o resultado divulgado nesta segunda-feira (27/9).

A pergunta disponibilizada no site da administração era: "Você concorda com volta às aulas presenciais no município de Capelinha ainda em 2021?". Ao todo 3.347 pessoas (pouco menos de 10% da população) responderam ao questionamento. O "não" venceu com 70,3% dos votos (2.354 moradores), enquanto o "sim" recebeu 993 votos (29,7%).