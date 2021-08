Capelinha: inscrições para 20 vagas em bolsa de estudo de direito abrem 2ª

Começam nesta segunda-feira (2/8) aspara que interessados em ganhar umado curso dede uma faculdade particular em, no Vale do Jequitinhonha, possam se candidatar.

A parceria entre a prefeitura e a faculdade é por meio do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional.

Para se candidatar, o interessado deve cumprir os seguintes requisitos:

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede da secretaria de Educação da cidade, que fica na rua Eunésio Dias Magalhães, 650 - Planalto.

Além de um formulário ( que está disponível no site ), é necessário levar a folha resumo do CadÚnico (disponibilizado pelo Centro de Referência em Assistência Social da região onde o candidato mora), cópia e original do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, histórico escolar do ensino médio, e comprovação de que votou nas eleições de 2020.