Inscrições para cursos gratuitos em Capelinha vão até segunda-feira; veja

Aulas serão remotas e as inscrições para cursos vão até o dia 23 de agosto (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) cursos gratuitos oferecidos pela prefeitura de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. As cargas horárias variam de 160 a 200 horas/aula. Terminam na próxima segunda-feira (23/8) as inscrições para 120 vagas emoferecidos pela prefeitura de, no Vale do Jequitinhonha. As cargas horárias variam de 160 a 200 horas/aula.

LEIA MAIS: Inscrições para 20 vagas em bolsa de estudo de direito são abertas em Capelinha

Saiba quais são os cursos

Almoxarife (160 horas/aula)

Auxiliar de laboratório de saúde (200 horas/aula)

Recepcionista em serviços de saúde (200 horas/aula)

Recepcionista (160 horas/aula)

edital 06/2021. As inscrições devem ser feitas no site da Utramig , a partir da opção

Podem se candidatar às vagas estudantes a partir de 16 anos e ex-estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), beneficiários dos programas federais inscritos no CadÚnico, beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, candidatos com deficiência, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e adolescentes e jovens de 16 a 21 anos de idade que cumpriram medidas socioeducativas.

Os alunos serão escolhidos por sistema de pontos. Os cursos serão online, com os detalhes e links divulgados na hora da comprovação da matrícula.