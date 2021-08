Quem pagar IPTU em Capelinha até setembro terá 15% de desconto

IPTU com desconto pode ser pago até 30 de setembro (foto: Prefeitura de Capelinha/Divulgação)

Quem quiser pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano () decom desconto, deve quitar a taxa à vista e até o dia 30 de setembro. A prefeitura do município no Vale do Jequitinhonha vai conceder umde 15% no valor do tributo para o contribuinte que fizer o pagamento nesses moldes.