Prefeitura de Unaí prorroga pagamento de IPTU com desconto até agosto

Desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Unaí será de 5% (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)

Quem quiser pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Unaí à vista terá um prazo maior para conseguir o desconto que é oferecido pela administração. A prefeitura da cidade no Noroeste de Minas prorrogou o vencimento do pagamento da primeira parcela ou da cota única até o dia 16 de agosto.

O novo prazo foi decidido após a avaliação de que, aumentando o prazo, mais moradores podem fazer o pagamento do IPTU à vista, que dá direito a 5% de desconto no valor do imposto.

Por causa dessa mudança, os prazos para as demais parcelas também foram alterados. Veja como ficou o calendário:

Cota única (com 5% de desconto) ou 1ª parcela: vencimento em 16 de agosto

2ª parcela: vencimento em 16 de setembro

3ª parcela: vencimento em 16 de outubro

4ª parcela: vencimento em 16 de novembro

Em 2020, foram arrecadados R$ 7,37 milhões com o IPTU. Para este ano, a estimativa é que o valor chegue a R$ 7,5 milhões.