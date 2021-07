Geada intensa pode atingir 68 cidades de Minas nesta sexta; veja lista

Plantações congeladas em Maria da Fé, na Região Sul de Minas (foto: Willian Siqueira/Divulgação) Inmet) publicou nesta quinta-feira (22/7) um alerta sobre novo risco de geadas em Minas Gerais, que podem ocorrer na próxima sexta-feira (23/7), entre 3h e 7h. O Instituto Nacional de Meteorologia (publicou nesta quinta-feira (22/7) umsobre novo risco deem Minas Gerais, que podem ocorrer na próxima(23/7), entre 3h e 7h.

O Inmet está divulgando diversos alertas da nova frente fria que está sob Minas durante esta semana. Os principais avisos são sobre as fortes geadas, que atacam principalmente as regiões Sul, Sudoeste e a Serra Da Mantiqueira.

De acordo com a meteorologista Anette Fernandes, as temperaturas negativas e as geadas, que estão ocorrendo constantemente no Sul de Minas,Têm causada perda nas plantações da região.

Confira a lista das cidades que podem ser atingidas por fortes geadas, na sexta-feira (23)

Albertina

Andradas

Bocaina De Minas

Bom Repouso

Borda Da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira De Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Careaçu

Carmo De Minas

Conceição Das Pedras

Conceição Dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cristina

Córrego Do Bom Jesus

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Espírito Santo Do Dourado

Estiva

Extrema

Gonçalves

Heliodora

Ibitiúra De Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacutinga

Jesuânia

Lambari

Maria Da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguinho

Piranguçu

Pouso Alegre

Pouso Alto

Poços De Caldas

Santa Rita De Caldas

Santa Rita Do Sapucaí

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Silvianópolis

Soledade De Minas

São Gonçalo Do Sapucaí

São José Do Alegre

São João Da Mata

São Lourenço

São Sebastião Da Bela Vista

São Sebastião Do Rio Verde

Tocos Do Moji

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz

