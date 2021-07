BH tem alerta para baixa umidade do ar até domingo (25/7)

O órgão também emitiu um alerta para baixas temperaturas na capital mineira até sexta (23/7) (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press )

Hidrate-se durante o dia; %u2800

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; %u2800

Evite frituras; %u2800

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água; %u2800

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante; %u2800

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista; %u2800

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





emitiu alerta denesta quarta-feira (21/7). Segundo o órgão, a massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% O alerta é válido até as 18h de domingo (25/7).O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a umidade varie entre 50% e 80%.Na última segunda-feira (19/7), o órgão emitiu um alerta para baixas temperaturas na capital mineira. De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mínimas abaixo dos 12°C até a próxima sexta-feira (23/7).O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, em BH, a menor temperatura nesta quarta-feira (21/7) foi registrada na estação Meteorológica do Cercadinho com 12°C , enquanto a máxima deve chegar aos 25°C até o fim do dia.