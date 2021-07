Governo de Minas autoriza cirurgias eletivas nos hospitais particulares

(foto: Pixabay/ Reprodução )

Aseletivas serão retomadas parcialmente em Minas Gerais. Durante a reunião desta quinta-feira (22/7) com, foram apresentadas novas regras para cirurgias eletivas em hospitais privados e públicos.Uma resolução daainda será publicada sobre o tema. Com a mudança, hospitais privados, ou seja, que não recebem recursos públicos, poderão retomar as cirurgias eletivas, reduzindo assim o passivo existente e a espera dos pacientes.Já na rede, essa retomada poderá ocorrer no momento em que se comprovar estoque de pelo menos 30 dias do chamado kit intubação. Macrorregiões em cenário desfavorável seguem impedidas de realizar esse tipo de cirurgia.A suspensão das eletivas foi determinada devido à pressão por leitos de UTI e pelo baixo estoque doem todo o país, com a consequente dificuldade de acesso a esses medicamentos.Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a preocupação atual é em relação aos atrasos que a pandemia gerou neste tipo de cirurgia.