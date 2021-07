Cadastro para vacinação contra COVID-19 chega aos 29 anos em Uberlândia

Foi aberto em, no Triângulo Mineiro, odocompara vacinação contra a. Atualmente o município vacina público geral com idade entre 35 anos e 39 anos.

Com o recebimento de novas doses e a agilidade nos últimos dias na aplicação da, o município ampliou o cadastramento para nova parcela do grupo geral, de acordo com o que estabelece o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para aplicação da primeira dose. O cadastro é feito no portal da Prefeitura

Nesta semana, foi finalizada aplicação de primeira dose contra COVID-19 de pessoas com 39 anos e vai começar a convocação do público geral de 38 anos.



A Prefeitura de Uberlândia reforçou que o cronograma está sujeito à alteração e por isso é importante ficar atento à confirmação do agendamento feita por mensagem de texto no celular (SMS) ou via e-mail e que também pode ser conferida no portal.