Geadas encobrem plantações no Sul de Minas nesta quinta-feira (22/7)

Maria da Fé teve o "verde" congelado no início da manhã desta quinta-feira (22/7) (foto: Willian Siqueira/Divulgação) céu deve ficar claro a parcialmente nublado em quase todas as Regiões, mas no Sul de Minas as primeiras horas foram de temperaturas negativas, que causaram geadas.



Vídeo: William Siqueira/Divulgação pic.twitter.com/KedLHoDrOk — Estado de Minas (@em_com) July 22, 2021 Dados da Rede de Estações Meteorologicas Municipais mostram que no Bairro Reserva, que fica localizado na Zona Rural de Maria da Fé, foi registrado -3,1°C durante o início da manhã desta quinta (22/7). Já no Bairro Sítio da Lage, que se encontra na entrada da cidade, quem acordou cedo pode sentir o frio de 2,4°C negativos.

BH amanheceu com céu claro mas o frio ainda permanece na capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) De acordo com o (Inmet), em Belo Horizonte a menor temperatura foi registrada na estação Meteorológica do Cercadinho, com 12°C. A máxima deve chegar aos 26°C até o fim do dia.

Já na Faixa Leste, Zona da Mata e Campo das Vertentes, o dia amanheceu com nevoeiros. Nas demais regiões do estado o sol aparece entre nuvens.

A umidade do ar ainda registra níveis abaixo dos 25% no Triângulo Mineiro, 30% no Norte e Noroeste. Nas demais áreas deve ficar em torno de 35%, no período de maior aquecimento.

A temperatura mínima do estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 2,8°C negativos. A máxima deve ficar no Norte, mais precisamente em Montalvânia, quando os termômetros podem alcançar os 32°C.







