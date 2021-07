Com 80%, taxa de ocupação de leitos UTI/COVID de Araxá volta a preocupar

O Hospital Santa Casa de Misericórdia é o único de Araxá e de toda a sua microrregião com vagas em leitos de UTI e enfermaria para pacientes com a COVID-19

Segundo o último boletim epidemiológico de Araxá, a taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID da Santa Casa de Misericórdia, o único hospital da cidade e de sua microrregião a atender pacientas infectados pelo novo coronavírus, voltou a preocupar: 80%. Por outro lado, a ocupação dos leitos de enfermaria/COVID do hospital está em apenas 11%.

Dos 20 leitos disponíveis na Santa Casa de Misericórdia, 16 estão ocupados, com 13 pacientes de Araxá e três de Ibiá. Já ocupação dos 26 leitos de enfermaria do hospital, 3 estão ocupados com pacientes de Araxá.