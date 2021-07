Operação mira traficantes que agiam com apoio de advogada

Cumprimento de mandado durante a operação (foto: Alex Lanza/MPMG) operação que percorre cidades de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro nesta quinta-feira (22/7). Os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas. Uma advogada está entre os investigados. Policiais e promotores de Justiça estão mobilizados em umaque percorre cidades de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro nesta quinta-feira (22/7). Os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atua node. Umaestá entre os investigados.





A ação foi chamada de 'Lockdown', em referência ao cerco às atividades criminosas. O líder do grupo, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), está preso no estado e comandava a organização de dentro da unidade.









Eles são cumpridos em estabelecimentos comerciais e casas na capital mineira, em três municípios do Espírito Santo e do Rio de Janeiro que são de propriedade das pessoas investigadas pelo envolvimento com tráfico interestadual e drogas e lavagem de dinheiro.





apuração, foram apreendidos cerca de R$ 1 milhão em dinheiro, meia tonelada de maconha e 40 quilos de cocaína.



Ação teve início ainda na madrugada. Na foto, policiais na frente do Ministério Público (foto: Alex Lanza/MPMG)

De acordo com o MPMG, ao longo da, foram apreendidos cerca de R$ 1 milhão em dinheiro, meia tonelada de maconha e 40 quilos de cocaína.





“O grupo era responsável pela distribuição e abastecimento de drogas para os aglomerados da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de Vitória, no Espírito Santo, e contava ainda com o apoio de uma advogada, que prestava assessoria jurídica ao líder da organização, que também passava informações sobre investigações em andamento e sobre dados disponíveis em bancos de acesso restrito”, detalha o órgão.





Além do MPMG, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Operação Lockdown tem participação dos Mps do Espírito Santo e Rio de Janeiro, do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Polícia de Choque e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Rocca) da Polícia Militar de Minas Gerais.





Ao todo, atuam cinco promotores de Minas e dos outros dois estados, 91 policiais militares de Minas, nove do Espírito Santo e oito do Rio de Janeiro.