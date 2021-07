PRF apreende carga de cocaína que renderia R$ 29 milhões ao tráfico

Ontem, ainda ocorreram outras duas apreensões da mesma droga em outros pontos do estado. Em Frutal, no Triângulo Mineiro, uma blitz na MG-255 levou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) à apreensão de 500 quilos de cocaína pura . A droga estava no fundo falso de uma carreta que transportava milho e era avaliada em R$ 20 milhões.