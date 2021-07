Homem é preso em Confins transportando 3kg de cocaína amarrados à barriga

(foto: Polícia Federal/ Divulgação )

A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, um homem de 30 anos que carregava cerca de três quilos deem pacotes amarrados à, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, nesta quarta-feira (7/7).Segundo a corporação, o homem saiu da cidade de Porto Velho (RO) em voo com destino a São Luiz (MA), com conexão no Aeroporto de Belo Horizonte.Ele foi abordado durante fiscalização de rotina contra o tráfico de drogas.O homem foi preso em flagrante porde drogas, com pena até 25 anos de reclusão em caso de condenação.