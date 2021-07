Polícia Civil de Uberlândia prende dois suspeitos de cometerem assassinato

Homicídio foi motivado por suposto furto de celular e dinheiro (foto: Reprodução/Google Street View)

, de 59 e 24 anos, forampelasuspeitos de serem osde Solimar Miranda Silva, 41 anos. O crime aconteceu em, no Triângulo Mineiro. A vítima ficou uma semana desaparecida, até que o corpo foi encontrado na rodovia BR-050, com os pés e as mãos amarrados e com um bastão depróximo.Os suspeitos foram presos em suas casas, no Bairro Santa Mônica, zona leste da cidade. Eles estavam desarmados e não resistiram à prisão. Um tem antecedentepor tráfico de drogas. Logo após o cumprimento do mandado de prisão preventiva dos dois, eles foram encaminhados para o Presídio Uberlândia 1.Segundo a delegada de, Thays Regina Silva, de início, os investigados negaram a participação no crime em depoimento. Entretanto, depois da apresentação de provas eles confessaram aSegundo a delegada, o homicídio foi motivado por desentendimento após os homens acusarem a vítima de ter furtado umcelular e dinheiro. O assassinato aconteceu na casa do suspeito mais velho. O corpo foi transportado no carro dele e deixado no local próximo ao pesque pague, no KM 81 da BR-050.O corpo foi encontrado uma semana depois, já em estado de putrefação, e foi reconhecido por familiares, no Instituto Médico Legal (IML), que haviam denunciado o seuno dia 9 de maio deste ano.