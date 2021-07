Por erro, servidores do Hospital Regional de Betim ficam sem salários

Mais de 100 servidores teria recebido salários errados. Alguns receberam o contra cheque zerado, outros alegam descontos altos (foto: Google )

Mais de 100 servidores doRegional de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ficaram sem salários ou tiveram grandes descontos nas folhas dedevido a um erro dode, instalado na unidade recentemente. Segundo alguns trabalhadores, oocorreu ao receber a remuneração de junho.Uma enfermeira que pediu para não ser identificada, disse que há três meses foramaparelhos com sistema biométrico no hospital, mas que nenhum equipamento emite o comprovante impresso de horário. A enfermeira alega que anão registrou os dias trabalhados. Alguns servidores receberam o contra cheque zerado.“Tive desconto no salário de R$400, mas teve colegas que não receberam nem um centavo. Tem servidores afastados, por exemplo, que também tiveram problema, mas nós que estamos, temos como provar porque o hospital tem câmera, prontuário de paciente online que poderiam conferir os dias que trabalhamos. Procuramos o RH do hospital, mas o responsável está de férias e ficamos sem ninguém para recorrer. Estamos sem nenhumaa respeito”, contou a enfermeira.Membro do Conselho Municipal de Saúde e vice-presidente do segmento do trabalhador, Yara Diniz, relatou que foi procurada pelos servidores e entrou em contato com ado hospital na semana passada. Mas em Betim é feriado de carnaval até a próxima quarta-feira (7/7) e, devido a isso, possivelmente, o problema ainda não tenha sido“A Saúde tem suas especificidades e complexidade e em um momento de pandemia onde os profissionais estão adoecendo e morrendo, não poderia ter sido dessa forma. Ficocom isso”, pontuou Yara.De acordo com a Superintendência de Recursos Humanos, o problema foipor inconsistências de informações registradas no ponto biométrico de 102 servidores do Hospital Público Regional - a unidade conta com um total de 1.379 servidores (efetivos e comissionados).