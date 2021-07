Apesar de reduções da COVID-19 em Uberaba, surto atinge asilo e idosa morre

O surto da COVID-19 atingiu 11, de 23 internos do Lar para Idosos André Luiz, além de 5 funcionários (foto: Facebook/Lar André Luiz) internos.



Segundo o último boletim epidemiológico, a cidade registrou 33 casos positivos da COVID-19 nas últimas 24 horas, sendo que a média diária do último mês foi de aproximadamente 130 novos casos.



Surto no asilo da cidade infectou 16 pessoas





Nos últimos dias, um surto da COVID-19 atingiu 11 dos 23 internos do Lar para Idosos André Luiz, além de cinco funcionários. Uma idosa de 65 anos morreu no domingo (4/7).



A direção do asilo informou que os outros 10 moradores do local que testaram positivo para a doença estão com sintomas leves e isolados em quartos separados dos demais internos.



Segundo informações da chefe da seção de Vigilância de Agravos da prefeitura, Isabela Lacerda, os funcionários do lar foram afastados e estão em isolamento domiciliar com acompanhamento de profissionais da saúde da Prefeitura de Uberaba.



Por outro lado, de acordo com a Diretoria Municipal de Vigilância em Saúde, as denúncias de surtos recebidas e investigadas diminuíram de 113 em maio para 51 em junho.



“Junho também teve redução no número de surtos confirmados por investigação (29%) na relação com o mês anterior (31%)”, diz nota.





Para a Diretoria de Vigilância em Saúde de Uberaba, as reduções aconteceram graças à melhoria dos protocolos sanitários das empresas, por meio do Curso de Brigadista, e a conscientização dos comerciantes, por meio de ação educativa nesse segmento, com foco nos planos de contingenciamento.





Outras reduções





Neste último mês em Uberaba, devido ao avanço da vacinação, caiu o número de novos casos positivos da COVID-19. Em abril, foram registrados 4.847 novos casos, em maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos), e em junho, 3.927.



Além disso, pelo segundo mês consecutivo no município, houve redução do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Em junho foram registradas 134 mortes, sendo que em maio foram contabilizados 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.





Outra queda que ocorreu em junho em Uberaba é em relação às internações em enfermarias/COVID. No início de junho, em torno de 160 pacientes ocupavam os leitos de enfermaria, sendo que no início da noite desta segunda-feira (5/7), segundo o último boletim epidemiológico, 68 pacientes estão internados em leitos de enfermarias/COVID da cidade. Isso possibilitou a abertura neste meio de semana de leitos para pacientes não-COVID no Hospital Regional José Alencar, até então exclusivo para COVID.





Já com relação ao número de internados nas UTIs/COVID de Uberaba, de 103 leitos disponíveis nesta ala, 71 estão ocupados. Também vem reduzindo no município a taxa de transmissão da doença, sendo registrado 0,85 na Semana Epidemiológica 25, ante ao indicador de 0,92 verificado na Semana Epidemiológica 24.



Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 33.885 casos positivos da doença, sendo que destes 1.149 pessoas morreram e 30.445 se recuperaram. Segundo o último Vacinômetro de Uberaba, o município, de cerca de 330 mil habitantes, já recebeu no total 191.658 doses da vacina contra a COVID-19, sendo que já foram aplicadas um total de 156.600 doses. Do total, 115.311 tomaram apenas a primeira dose, enquanto 41.289 já estão integralmente imunizados.



Casamentos e festas podem ser liberados



Sem trabalhar há mais de 450 dias, integrantes do setor de eventos de Uberaba vislumbram, enfim, uma retomada. A prefeitura já autoriza a realização de eventos corporativos desde 26 de junho, e cogita liberar, na primeira quinzena de julho, eventos sociais e particulares - tais quais casamentos, batizados e festas de aniversário.



A administração municipal aposta na melhoria dos indicadores da COVID-19 para autorizar o funcionamento do setor após mais de um ano parado.





“Em 15 dias, vamos reavaliar e a nossa perspectiva é de que os dados estejam ainda mais positivos, possibilitando a retomada de mais setores - incluindo o de eventos, que foi o primeiro a parar e até hoje não retornou às atividades", afirmou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), no final do mês de junho.