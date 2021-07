Trio é flagrado após furto de carga de caminhão

Caixas encontradas nos dois carros apreendidos (foto: PRF/Divulgação) detidos na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após o furto da carga de um caminhão. O crime foi descoberto na madrugada desta terça-feira (6/7) e a vítima nem havia notado a falta dos produtos até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



LEIA MAIS 08:25 - 06/07/2021 Dupla é presa suspeita de envolvimento em golpe de compra falsa em BH

17:11 - 01/07/2021 Polícia Civil resgata vítimas de assalto e recupera carga de cobre

12:07 - 30/06/2021 Com 400 kg de maconha no teto do caminhão, homem alega desconhecer carga desconfiaram de um Mitsubishi ASX vermelho que passou pela rodovia com as luzes traseiras apagadas. O carro foi abordado e o motorista disse que o carro era dele, mas que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Três homens de 27, 28 e 29 anos foramna BR-262, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após odade um caminhão. O crime foi descoberto na madrugada desta terça-feira (6/7) e a vítima nem havia notado a falta dos produtos até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).Por volta das 4h, policiais que patrulhavam o km 356de um Mitsubishi ASX vermelho que passou pela rodovia com as luzesapagadas. O carro foi abordado e o motorista disse que o carro era dele, mas que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Ao olharem para dentro do carro, os policiais rodoviários federais viram muitas caixas de óleo automotivo, algumas lacradas. Para se justificar, o motorista disse ter feito a compra em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas, mas não tinha nota fiscal e nem soube dizer quem havia vendido.





O homem desligou o carro e não conseguiu ligar novamente pois estava sem a chave e também não sabia a localização. Enquanto o guincho acionado pela PRF recolhia o veículo, um Chevrolet Agile freou bruscamente no local da operação, o que fez os policiais desconfiarem que o motorista reconhecia o carro recolhido.





Ao abordarem o carro, eles encontraram as mesmas caixas de óleo automotivo, além de um alicate corta-vergalhão que costuma ser usado para abrir cadeados de veículos de carga. Além disso, a chave do carro vermelho foi encontrada no bolso desse motorista. Havia um outro homem no carro.





Após horas de buscas, a PRF encontrou o veículo do qual a carga havia sido levada. O motorista não sabia do furto, e contou que tinha parado em um pátio às margens da rodovia para passar a noite. O local fica em Igaratinga, a cerca de 70 quilômetros de Betim.



Ao todo, segundo a PRF, foram apreendidas 46 caixas, o que chega a, aproximadamente, 1 mil litros de óleo. Os homens foram detidos e encaminhados à Polícia Civil com a carga apreendida.