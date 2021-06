Com 400 kg de maconha no teto do caminhão, homem alega desconhecer carga

A maconha foi apreendida e levada para a Polícia Civil (foto: Divulgação/PRF)

(PRF) apreendeu quase 400 kg deem um caminhão que passava pela rodovia, na altura do município de. Apesar do forte odor das drogas, que chamava a atenção dos policiais, o motorista de 52 anos disse que não sabia o que transportava. Ele foi preso.De acordo com os policiais, chegou até a delegacia da corporação a informação de que um caminhão transitava em alta velocidade e fazia ultrapassagens perigosas. O veículo foi visto em um posto de combustíveis e houve a abordagem policial. Apesar de não encontrarem nada ilegal de início, o cheiro da maconha denunciava o problema.Para verificação, o caminhão e o motorista foram levados para a base da PRF no município. Com a ajuda de serralheiros, foi encontrado um teto falso no caminhão, local onde várias barras de maconha foram escondidos. No total, 360 kg da droga eram transportados.O condutor, já preso, disse que ia de(PR) para(PB), uma viagem de 3,5 mil quilômetros. Ele negou saber do carregamento de maconha e que pegou o caminhão emprestado de um amigo para fazer uma mudança e que retornaria com uma carga de redes.Ele foi detido e, junto ao caminhão e à droga, encaminhado para a delegacia dade Patos de Minas.