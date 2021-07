Polícia incinera mais uma tonelada de maconha e cocaína em Patos de Minas

O total de drogas apreeendidas e incineradas no interior de Minas é de 6.338 toneladas (foto: PCMG)

Mais 1.063 quilos de, sendo maconha e cocaína, apreendidos foram incinerados pela Polícia Civil. As drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A ação de queima dasfoi realizada em uma indústria da cidade, com autorização do Poder Judiciário, e sob a fiscalização de policiais civis e militares, acompanhados dode Justiça da comarca de Patos de Minas e de representantes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual.Essa foi a segundade drogas realizada pela Polícia Civil na região nas últimas semanas. Em 25 de junho, também foram incinerados quase 700 quilos de entorpecentes, como parte das ações da operação nacional Narco Brasil, que tinha comoo combate ao tráfico de drogas e crimes correlatos.Em 6 de junho, a Polícia Federal realizou uma outra grande queima de drogas nos fornos de uma indústria de Uberaba. No total, 3,5 toneladas de maconha, que foram apreendidas no Triângulo Mineiro. E em 23 de junho, outros 1.700 quilos da droga foram incinerados, também nado Triângulo.