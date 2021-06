Polícia Civil incinera mais de 700 kg de drogas em Patos de Minas

fez ade mais dedenesta sexta-feira (25/6), em, no Alto Paranaíba. A incineração das substâncias entorpecentes faz parte das ações dae tem autorização da Justiça.A maior parte da droga destruídas era formada por, sendo pouco mais de 670kg. O restante era de, pesando cerca de 30kg. O material veio de apreensões feiras pelas polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Penal em Patos de Minas e

A destruição teve participação do Ministério Público de Minas Gerais e de representantes da Vigilância Sanitária Municipal e também do Estado. Não foi divulgado o local da queima por questões de segurança.A operação Narcos tinha o objetivo de combate ao tráfico de drogas de diversas maneiras e aconteceu em várias cidades do Brasil. Só em Minas Gerais, neste mês, aproximadamente 6 toneladas de drogas foram apreendidas.Segundo balanço das polícias, ao todo, houve 170 mil procedimentos de fiscalização e 2,5 mil pessoas acabaram detidas em Minas.