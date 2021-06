Polícia Civil de Uberlândia incinera mais de 600kg de drogas

Quase 630kg de drogas foram incinerados pela Polícia Civil denesta semana. Os entorpecentes destruídos foram apreendidos em várias ações de combate ao tráfico de drogas no município do Triângulo Mineiro, sendo a maior delas do final de 2020.

A destruição foi feita pela 2ª Delegacia de Polícia Civil em duas etapas. Na primeira, houve a queima de 570,82 kg de; e na segunda, de outros 57,48kg da mesma droga, além deapreendidos durante os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, cujos inquéritos já foram remetidos à Justiça.A primeira, com a maior parte da maconha, se refere à apreensão feita durante a Operação Feliz Ano Velho, que aconteceu em dezembro do ano passado, no Bairro Shopping Park, Zona Sul de Uberlândia.Numa investigação que durou três meses, achegou a duas residências, onde encontrou o entorpecente. O dono da casa foi identificado, mas não se encontrava no local. Além da maconha, os policiais apreenderam um revólver, um automóvel e uma balança de precisão.A incineração foi feita mediante autorização do Poder Judiciário, ao atender o requerimento policial sobre o encerramento das investigações dos casos. Além da Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Vigilância Sanitária municipal acompanharam a incineração.O local da queima não foi revelado por questões de segurança. O transporte da droga até o local da incineração foi feito com esquema de segurança preparado pela própria delegacia.