Menor é apreendida com grande quantidade de maconha e cocaína

A maior parte da droga foi encontrada na casa onde a menor foi encontrada (foto: PMMG/Divulgação )

O traficante não tem idade. Essa é a certeza que as polícias Militar e Civil têm depois de uma grande apreensão feita no Bairro Ouro Minas, Região Nordeste de BH, quando uma menor, de 16 anos, foi apreendida em flagrante, com nada menos que 2.800 pinos de cocaína, 936 buchas de maconha, uma balança digital, vasto material de dolagem de drogas, uma pistola 9mm e munições.

A guarnição do sargento Erástones chegou à menor a partir de uma denúncia anônima. Eles foram a dois endereços. No primeiro, no Bairro Ouro Minas, na casa da menor, foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Na segunda, mais uma pequena quantidade de maconha e cocaína, além da arma.

A menor foi encaminhada para a Delegacia de Menores, onde a ocorrência foi registrada. O caso, agora, deverá seguir para a Divisão de Tóxicos, da Polícia Civil, para dar prosseguimento às investigações. O objetivo, descobrir a origem da droga.