Mulher que trabalhava como 'mula' do tráfico é presa em Guanhães

Com a jovem foram apreendidos 30 pinos cheios de cocaína e 46 pinos vazios (foto: PMMG/Divulgação)

Cada vez mais os traficantes vão criando maneiras de fazer as drogas chegarem às mãos dos usuários, não só em Belo Horizonte, mas também no interior. Em Guanhães, uma jovem de 19 anos foi presa com 30 pinos cheios de cocaína e 46 pinos vazios. As mulheres seriam as novas mulas do tráfico.





A mulher estava dentro de umbranco, que chamou a atenção dos policiais por passar repetidas vezes em determinada rua do Centro de Guanhães.A mulher estava no banco do passageiro e, ao avistar a polícia, ficou inquieta, demonstrando nervosismo. Os policiais, então, determinaram que o carro parasse.

Ao lado dessa passageira havia uma sacola com a cocaína. A mulher tentou se defender, dizendo que teria recebido R$ 100 para fazer a entrega dos pinos de cocaína a uma pessoa em um bairro da cidade.



Na casa dessa mulher os policiais encontraram mais uma quantidade de droga, pinos vazios, maconha e um caderno de anotações referentes à venda das drogas.



Ela foi presa e levada, para a delegacia, com a droga.