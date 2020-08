Mulher é presa preventivamente por tráfico de drogas em Angelândia

A mulher foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Capelinha, a 28 quilômetros de Angelândia (foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Uma, de 37 anos, foi presa pelade Minas Gerais, na última sexta-feira (21), em, na Região do Vale do Jequitinhonha, por envolvimento com o