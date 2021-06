Polícia Civil prende traficante após investigar roubo de carro

Veículo roubado era usado para transportar drogas (foto: PCMG)

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (17/6), no Bairro Ipê, região Nordeste em Belo Horizonte, tendo em seu poder 203 barras de maconha, em um total de 140 quilos da droga. Também foram apreendidas dois revólveres, além de outras duas armas de fogo, uma balança de precisão e um caderno com anotações.

Os policiais chegaram às drogas a partir de uma investigação de roubo de veículo, e foram realizadas pelos policiais da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Furtos e Roubos de Veículos (Depifrva), que integra o Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran).

Segundo o delegado Domiciano Monteiro, chefe da Depirfva, as investigações tiveram início há três meses. “Essa investigação tem como foco grupo organizado envolvido com furtos e roubos de veículos, contudo apuramos que eles também comandam grande esquema de tráfico de drogas no estado de Minas Gerais.”

O delegado Fernando Andrade, que preside o inquérito, destacou a importância do trabalho do serviço de inteligência. “As informações obtidas durante as investigações indicaram onde estaria um veículo roubado realizando carregamento de drogas, dessa forma uma equipe realizou campana, abordando o investigado no momento em que estava acondicionando caixas com drogas num veículo.”