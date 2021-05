Operação fecha loja suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas virtual

Polícia Civil de Araxá cumpriu mandado de busca e apreensão e fechou empresa localizada na Avenida João Paulo II (foto: PCMG/Divulgação)

A Operação denominada Chama no Wickr, da Polícia Civil de Araxá, que investiga tráfico de drogas sintéticas comercializadas por meio de redes sociais e aplicativos, entrou na sua terceira fase na manhã desta segunda-feira (10/5). A equipe da PC cumpriu mandado de busca e apreensão e fechou empresa localizada na Avenida João Paulo II, suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas.



No local foram apreendidos R$ 450 mil em equipamentos para construção civil.