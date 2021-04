Duas idosas de Araxá receberam doses trocadas da vacina contra a COVID-19

Araxá recebe, nesta terça-feira (27/4), 1.990 doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A Secretaria de Saúde de Araxá confirmou que houve erro durante a vacinação contra a COVID-19 no município. Duas idosas, de 85 e 87 anos, receberam as vacinas trocadas da segunda dose, no mês de março. A pasta garantiu, por meio de nota, que os casos estão em acompanhamento e monitoramento.

Diante dos erros, as duas idosas não ficaram devidamente protegidas e as doses complementares utilizadas foram desperdiçadas, sendo que, nesses casos, é necessário refazer a aplicação com as doses corretas.

Segundo a coordenadora do Departamento de Imunologia, enfermeira Marcela Mesquita, desde o início da vacinação foram investigados quatro casos de eventuais falhas de imunização.



“Duas de pessoas que receberam doses de fabricantes diferentes, uma pessoa que teve a segunda dose aplicada com um intervalo menor de 14 dias para CoronaVac e outra pessoa que estava amamentando e só informou após receber a imunização. Todas essas ocorrências são informadas via sistema”, declarou.

Ainda de acordo com a enfermeira, falhas na plataforma de informatização do Ministério da Saúde são identificadas frequentemente.



“Existe uma ficha de notificação de eventos adversos que é utilizada para identificar erros de imunização. O sistema tem inconsistências, dados trocados de um município para o outro. Periodicamente, solicitamos a correção das informações com base nos documentos de registro que temos e que incluímos nesse sistema do Governo Federal. Temos que parabenizar os profissionais de saúde que estão à frente da vacinação, pois a quantidade de investigações registradas até o momento é muito pequena diante o número de doses aplicadas”, ressaltou Marcela.

Novas doses chegam nesta terça

Araxá recebe, nesta terça-feira (27/4), a 13ª remessa, com 1.990 doses de vacinas contra a COVID-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maior parte dos imunizantes, 1.630 doses de AstraZeneca, será destinada à primeira aplicação de pessoas de 63 e 64 anos e forças de segurança. Já a menor parte dessa nova remessa, 360 doses de CoronaVac, será usada para a segunda dose de idosos de 68 anos.

A imunização destas novas primeiras doses acontecerão nesta quarta-feira (28), das 8h às 16h, em três unidades de saúde (Uninorte, Unileste e Unioeste) da cidade. A imunização vai ser dividida em duas filas: uma para idosos que estiverem em veículos (drive-thru) e outra para os que forem a pé.

Com relação, as novas segundas doses de CoronaVac, ainda conforme a Secretaria de Saúde de Araxá, serão aplicadas ainda nesta semana.

De acordo com o Vacinômetro de Araxá, atualizado nesta segunda-feira (26/4) a cidade já recebeu 27.069 vacinas contra a COVID-19, sendo que destas 23.556 foram aplicadas (primeira dose: 15.472 e segunda dose: 8.084)

UTI/COVID quase lotada

Segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Araxá, dos 20 leitos de UTI/COVID da Santa Casa de Misericórdia, único hospital da cidade e de sua microrregião que atende pacientes com a doença, 19 estão ocupados, com dez pacientes de Araxá, quatro de Campos Altos, dois de Santa Juliana, dois de Pedrinópolis e um de Campos Altos.

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID em Araxá está em 50%, ou seja, dos 26 leitos disponíveis, 13 estão ocupados. Entre os pacientes, dez de Araxá, um de Perdizes, um de Ibiá e um de Pratinha.

Desde o início da pandemia foram contabilizados em Araxá 8.566 casos positivos da doença, sendo que destes 132 pessoas morreram, 8.036 estão recuperados e 398 estão em recuperação.